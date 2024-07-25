شهدت الساعات القليلة الماضية تطورًا جديدًا بشأن رحيل أحد نجوم الأهلي المصري إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقررة غدًا الجمعة المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وقال مصدر بالأهلي المصري لـ " إرم نيوز" إن إدارة القلعة الحمراء تتواصل مع مسؤولي نادي الخلود السعودي بشأن تأجيل صفقة إعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانغ حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف:" من حق نادي الخلود الحصول على خدمات اللاعب بعد لقاء بيراميدز بالدوري المصري ولكن هناك محاولات لتأجيل سفر اللاعب للانضمام لفريقه الجديد إلى يوم 30 يوليو الجاري بعد خوض لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري".

وتوصل الأهلي لاتفاق لإعارة لاعبه ديانغ لمدة موسم مقابل 350 ألف دولار دون وجود لبند أحقية شراء عقده مع الخلود السعودي.

وانضم ديانغ إلى الأهلي في صيف 2019 قادمًا من مولودية الجزائر، وساهم في تحقيق العديد من البطولات للقلعة الحمراء على رأسها بطولة دوري أبطال أفريقيا 4 مرات.

على صعيد متصل، رفض الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر طلب مروان عطية نجم الفريق بالحصول على إجازة بعد عقد قرانه.

ووعد كولر اللاعب بالحصول على إجازة طويلة بمجرد حسم لقب الدوري المصري، ولكنه طلب منه الانتظام في التدريبات والمشاركة بمباراة المصري.

وأقام مروان عطية حفل زفافه خلال الساعات القليلة الماضية بحضور نجوم الفريق الأحمر.