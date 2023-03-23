بدأ الهجوم.. برشلونة يتحرك باتجاه مغاير في قضية نيغريرا

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني رفع خمس دعاوى قضائية ضد صحفيين اتهمهم بالتشهير بسمعة النادي وسيكون هناك المزيد من القضايا. أربع مقررة يوم الخميس وخمس يتم إعدادها حتى لا تفوت فرصة واحدة للدفاع عن ألقاب برشلونة التي حققها خلال الفترة بين عامي 2001 و 2018 وهي تلك الفترة التي قدم فيها إنريغيز نيغريرا تقارير استشارية بشأن التحكيم لصالح النادي.

كان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أكد في مؤتمر صحفي قبل عدة أيام أن النادي لن يكتفي بالدفاع عن نفسه بل سيهاجم من يضرون بسمعته، على حد وصفه .

وطلب نادي برشلونة من أعضائه مساعدته عبر إرسال بريد إلكتروني بشأن المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام عن القضية والتي يمكن تحليلها لاحقًا بواسطة النادي نفسه من أجل مطالبة لاحقة بحق وسائل الإعلام أو الصحفيين.

وفي خطاب مفتوح أمام الأعضاء قبل يومين من الكلاسيكو أمام ريال مدريد، كان الرئيس خوان لابورتا واضحًا للغاية عندما أصر على براءة النادي من اتهامات دفع مبالغ للحكام، وحذر من أن الإجابة ستكون قوية قائلا "سيكون هناك وقت، وأريد الرد على أولئك الذين ينظمون هذه الحملة، وسندافع عن النادي ونهاجمهم".