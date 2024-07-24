دخل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي سباق المنافسة للتعاقد مع الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن نادي الاتحاد يريد التعاقد مع مدافع ريال مدريد روديغر، خلال هذا الصيف.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الراتب المقدم للمدافع الألماني سيكون حوالي ما بين 12 إلى 13 مليون يورو لكل موسم.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن روديغر الذي أصبح هدفًا للأندية السعودية، وخاصة من الهلال، يمكن أن يصبح المدافع الأعلى أجرًا في العالم.

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فيما أفادت تقارير أخرى أن المدافع الألماني يخطط للبقاء في العاصمة الإسبانية حتى عام 2026 على الأقل، لذا قد يكون من الصعب التفاوض مع لاعب ريال مدريد.

ويلعب أنطونيو روديغر البالغ من العمر 31 عامًا لصفوف ريال مدريد منذ 2022، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو، كما يلعب للمنتخب الألماني منذ 2014.