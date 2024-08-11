اشتعل الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل أيام من نهاية البطولة يوم 17 أغسطس الجاري.

وفاز الأهلي على ضيفه زد بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 25 للدوري المصري مساء اليوم الأحد كما تغلب بيراميدز على طلائع الجيش بنتيجة 5-2 في الجولة 34 والأخيرة.

وسجل الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز هاتريك لفريقه في مباراة طلائع الجيش ليشعل صراع الصدارة في ترتيب الدوري المصري.

وغاب الفلسطيني وسام أبو علي عن مباراة فريقه الأهلي ضد زد بعد حصوله على إجازة عقب حسم لقب الدوري المصري.

وأصبحت الفرصة سانحة أمام ماييلي لاقتناص صدارة ترتيب هدافي الدوري خاصة أن بيراميدز يتبقى له مباراة أخيرة ضد الداخلية، بينما يغيب أبو علي عن باقي مباريات فريقه هذا الموسم.

وسجل وسام أبو علي 18 هدفًا من 19 مباراة خاضها مع الأهلي، بينما أحرز ماييلي 17 هدفاً من 31 مباراة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري:

الفلسطيني وسام أبو علي - الأهلي (18 هدفًا)

الكونغولي فيستون ماييلي - بيراميدز (17 هدفاً)

حسام أشرف – بلدية المحلة (17 هدفاً)

النيجيري صديق إيغولا – سيراميكا كليوباترا (11 هدفاً)

التوغولي ياو أنور – البنك الأهلي والإسماعيلي (11 هدفاً)

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – زد (11 هدفاً)

الأنغولي مابولولو – الاتحاد (11 هدفاً)

حسام حسن – سموحة (11 هدفاً)