التعاون السعودي يضم جواو بيدرو قادما من الوحدة الإماراتي

وذكرت تقارير سابقة، أن إدارة الوحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع التعاون بشأن انتقال اللاعب إلى النادي السعودي بعدما تلقى الفريق الإماراتي عرضاً مغرياً للتخلي عن هداف الفريق، حيث يسعى التعاون لتعويض هدافه الكاميروني تاوامبا الذي انتقل إلى الأخدود.

وينتهي عقد جواو بيدرو مع الوحدة بنهاية الموسم الحالي، إذ كان قد انضم لصفوف العنابي قبل موسمين قادماً من الظفرة بعدما لعب لمدة موسم مع بني ياس على سبيل الإعارة.

ولعب بيدرو مع أندية الوحدة وبني ياس والظفرة 129 مباراة سجل خلالها 78 هدفاً.