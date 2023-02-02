معار إلى ريمس.. من هو لاعب آرسنال الذي تفوق على مبابي ونيمار وميسي؟



تفوق فولارين بالوغون لاعب آرسنال المعار إلى استاد ريمس على النجم الفرنسي كيليان مبابي بفارق هدف في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد ثلاثية مذهلة سجلها في مرمى لوريان خلال الفوز 4-1.

وانتقل المهاجم الدولي في منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا إلى ريمس على سبيل الإعارة من النادي اللندني في بداية الموسم في محاولة للمشاركة بشكل أساسي في ظل غيابه عن الفريق الأول للمدفعجية، وقد أثبت أنه نجم كبير بالنسبة للفريق الفرنسي.

وبدأت مباراة فريقه على أرضه ضد لوريان بطريقة كارثية، حيث تقدم الضيوف بهدفين في الشوط الأول. ومع ذلك، قام بالوغون، بمفرده تقريبًا بتحويل دفة المباراة لصالح فريقه ريمس.