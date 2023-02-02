معار إلى ريمس.. من هو لاعب آرسنال الذي تفوق على مبابي ونيمار وميسي؟
تفوق فولارين بالوغون لاعب آرسنال المعار إلى استاد ريمس على النجم الفرنسي كيليان مبابي بفارق هدف في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد ثلاثية مذهلة سجلها في مرمى لوريان خلال الفوز 4-1.
وانتقل المهاجم الدولي في منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا إلى ريمس على سبيل الإعارة من النادي اللندني في بداية الموسم في محاولة للمشاركة بشكل أساسي في ظل غيابه عن الفريق الأول للمدفعجية، وقد أثبت أنه نجم كبير بالنسبة للفريق الفرنسي.
وبدأت مباراة فريقه على أرضه ضد لوريان بطريقة كارثية، حيث تقدم الضيوف بهدفين في الشوط الأول. ومع ذلك، قام بالوغون، بمفرده تقريبًا بتحويل دفة المباراة لصالح فريقه ريمس.
في الشوط الأول أيضا سجل بالوغون هدفه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم من ركلة جزاء ليقلص الفارق إلى 2-1 وتعادل زميله كاموري دومبيا بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، مما أعطى اللاعب الإنجليزي فرصة مثالية لإحداث المزيد من الإثارة.
وأظهر بالوغون مهاراته في التسديدات القوية عندما حول تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة عند القائم القريب نحو المرمى ليمنح فريقه التقدم، قبل أن يكمل الهاتريك بتسديدة لا تصدق من لمسة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة.
ورفع بالوغون رصيده إلى 14 هدفًا مثيرًا للإعجاب في صدارة ترتيب هدافي الدوري متفوقا بفارق هدف عن مبابي ملاحقه المباشر والبرازيلي نيمار الذي سجل 12 هدفا والنجم ليونيل ميسي بتسعة أهداف هذا الموسم.
ولحسن حظ سكان شمال لندن، فإن بالوغون على سبيل الإعارة في ريمس حتى نهاية الموسم فقط. وبينما قدم كل من إيدي نكيتيا وغابرييل جيسوس مساهمات حيوية هذا الموسم، لم يسجل أي من المهاجمين مثل بالوغون.
وأثبتت فترات إعارة ويليام صليبا الممتازة مع سانت إتيان ونيس ومرسيليا أن الدوري الفرنسي هو إعداد رائع لتطوير المواهب الشابة حيث لعب قلب الدفاع الفرنسي دورًا محوريًا في قلب دفاع آرسنال هذا الموسم.
وذلك بعدما أتيحت له الفرصة وكان كل من اللاعب والمدير الفني على استعداد لاقتناص هذه الفرصة، ويمكن أن يكون لبالوغون نفس التأثير على فريق الإسباني ميكل أرتيتا الموسم المقبل.
ويتصدر آرسنال الدوري برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض مباراة إضافية.