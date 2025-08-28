4 أشياء مخيفة.. هل يفسد نيوم أفراح الأهلي السعودي؟

يتطلع الأهلي إلى بداية قوية لمشواره في الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس حين يستقبل منافسه نيوم في الجولة الأولى.

ويقود الأهلي مديره الفني الألماني ماتياس يايسله في مواجهة نادي نيوم الصاعد حديثًا لدوري روشن ويقوده المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه.

ويرصد "إرم نيوز" 4 أمور تثير مخاوف الأهلي قبل مواجهة نيوم في الدوري السعودي.

التتويج بالسوبر السعودي

اقتنص الأهلي لقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح قبل أقل من أسبوع.

وقبل الأهلي دعوة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعويض انسحاب الهلال والمشاركة في كأس السوبر المحلي الذي أقيم في هونغ كونغ.

وحقق الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب القادسية بنتيجة 5-1 ثم تغلب على النصر بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 2-2 في المباراة النهائية.

ورغم ارتفاع الحالة المعنوية للاعبي الأهلي، فإن الأمر قد يتحول إلى سلاح ذي حدين خاصة أن هذا التتويج قد يخلق حالة من التشبع خاصة مع تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

الإجهاد البدني

عامل آخر يثير مخاوف الأهلي في لقاء نيوم يتمثل في الإجهاد البدني خاصة أن المنافس الصاعد حديثًا للدوري السعودي خاض آخر مباراة له يوم الـ16 من أغسطس الماضي في تجربته الودية الأخيرة قبل انطلاق الدوري.

وفي المقابل، لعب الأهلي مباراتين من العيار الثقيل ضد القادسية والنصر، كما أن الأهلي أنهى الموسم الماضي يوم الـ28 من مايو بينما حصل نيوم على راحة أكبر بعد إنهاء موسمه يوم الـ18 من مايو.

صفقات نيوم

نجح نادي نيوم الصاعد حديثًا للدوري في تدعيم صفوفه ببضع صفقات على رأسها استقدام مدرب قدير صاحب خبرات بقيمة الفرنسي كريستوف غالتييه.

وصنع نادي نيوم هوية واضحة باستقدام أغلب صفقاته من الدوري الفرنسي بضم ناثان زيزي مدافع نانت ومارسين بولكا حارس مرمى نيس وأمادو كوني لاعب وسط ستاد ريمس بجانب سايمون بوابري لاعب موناكو وألكسندر لاكازيت مهاجم ليون.

وانضم أيضًا عبدولاي دوكوريه نجم إيفرتون الإنجليزي بجانب بعض اللاعبين السعوديين، مثل علاء حاجي وعبد العزيز نور وثامر الخيبري وأنور شراحيلي.

ويتفوق نادي نيوم بشكل واضح على صعيد الصفقات على الأهلي الذي دعم صفوفه بضم اللاعب إنزو ميلوت نجم شتوتغارت الألماني وأيضًا محمد عبد الرحمن وصالح أبو الشامات وعبد الإله الخيبري.

حمى البداية

تبقى حمى البداية من العوامل المهمة التي تثير مخاوف الأهلي، خاصة أن نادي نيوم يتطلع لتقديم تجربة مميزة في الكرة السعودية ويبحث عن المنافسة مستقبلًا على الألقاب.

ولم يعرف الأهلي سوى الفوز في مباراته الأولى بالدوري السعودي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله في آخر موسمين ولكن نادي نيوم يسعى لتحقيق مفاجأة في مستهل رحلته بدوري روشن.