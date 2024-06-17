نجم الاتحاد السعودي السابق يحرز هدفًا رائعًا في الدوري البرازيلي (فيديو)
أحرز إيغور كورنادو، نجم الاتحاد السعودي السابق، هدفًا رائعًا مع فريقه كورينثيانز في الدوري البرازيلي.
وشارك كورنادو في تعادل فريقه مع ساو باولو بنتيجة 2-2، مساء الأحد، في الجولة التاسعة للدوري البرازيلي.
وافتتح لوكاس مورا التهديف لصالح ساو باولو في الدقيقة الرابعة، ولكن كورنادو سجل هدف التعادل في الدقيقة 31.
وتسلم كورنادو تمريرة على حدود منطقة الجزاء ووجه تسديدة رائعة سكنت شباك ساو باولو.
وأحرز ساو باولو مجددًا بهدف من النيران الصديقة بعدما هز لوسيان ودا روتشا شباك كورينثيانز بالخطأ في الدقيقة 41، ولكن فريق كورنادو تعادل في الدقيقة 45 بهدف سجله غوستافو موسكويتو.
ورحل إيغور كورنادو عن صفوف الاتحاد في فبراير الماضي متجهًا إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة كورينثيانز.
وأحرز كورنادو صاحب الـ 31 عامًا هدفه الثاني بقميص فريقه الحالي بعدما سجل هدفًا في مرمى راسينغ كلوب بطل أوروغواي يوم 29 مايو الماضي ضمن منافسات بطولة كوبا سود أمريكانا.
ولعب كورنادو بقميص الاتحاد 71 مباراة، وسجل 16 هدفًا وصنع 32 لزملائه.