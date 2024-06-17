نجم الاتحاد السعودي السابق يحرز هدفًا رائعًا في الدوري البرازيلي (فيديو)

أحرز إيغور كورنادو، نجم الاتحاد السعودي السابق، هدفًا رائعًا مع فريقه كورينثيانز في الدوري البرازيلي.

وشارك كورنادو في تعادل فريقه مع ساو باولو بنتيجة 2-2، مساء الأحد، في الجولة التاسعة للدوري البرازيلي.