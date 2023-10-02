تقرير: تألق باو كوبارسي قد يمنحه دورًا في خط دفاع برشلونة
ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على أحدث مواهب أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، باو كوبارسي، المدافع الصاعد من رديف البلوغرانا، حيث وصفه التقرير بأنه "لاعب يشبه الجوهرة في الخط الخلفي للفريق"، في ظل تألقه مع الناشئين.
وقالت الصحيفة، إن مدرب الرديف رافا ماركيز، مُعجب بالمدافع باو كوبارسي، البالغ عمره 16 عامًا، وأدرك أنه يملك جوهرة بين يديه ويرى أن لديه مستقبلًا باهرًا".
وأضاف التقرير: "لا شك أن اللاعب يملك الإمكانيات اللازمة للوصول إلى النخبة وأن يكون قلب دفاع الفريق الأول لسنوات عديدة، ولكن سيتم التعامل معه بهدوء، الآن هو مع الفريق الرديف ومُسجل في قائمة الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا".
ونجح اللاعب بفضل اجتهاده في حجز مكان أساسي له في الفريق الرديف، مستغلًا عددًا من الإصابات التي داهمت خط دفاعه.
وقال رافا ماركيز في تصريحات نقلتها "سبورت": "باو يدهشني، صاحب شخصية قوية في الملعب ويا لها من طريقة لعب ومن جودة".
وأضاف: "هذا النوع من اللاعبين ينبغي مواصلة العمل معه، لأنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله، لأن يكون صاحب مستقبل جيد".
وفي ظل هذا التألق قد يمنح تشافي هيرنانديز، اللاعب الشاب باو كوبارسي الفرصة للظهور مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الفترة المقبلة، ليبدأ في تثبيت قدميه مع الفريق وتدعيم خط الدفاع بقدراته الخاصة.