تقرير: تألق باو كوبارسي قد يمنحه دورًا في خط دفاع برشلونة

ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على أحدث مواهب أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، باو كوبارسي، المدافع الصاعد من رديف البلوغرانا، حيث وصفه التقرير بأنه "لاعب يشبه الجوهرة في الخط الخلفي للفريق"، في ظل تألقه مع الناشئين.

وقالت الصحيفة، إن مدرب الرديف رافا ماركيز، مُعجب بالمدافع باو كوبارسي، البالغ عمره 16 عامًا، وأدرك أنه يملك جوهرة بين يديه ويرى أن لديه مستقبلًا باهرًا".

وأضاف التقرير: "لا شك أن اللاعب يملك الإمكانيات اللازمة للوصول إلى النخبة وأن يكون قلب دفاع الفريق الأول لسنوات عديدة، ولكن سيتم التعامل معه بهدوء، الآن هو مع الفريق الرديف ومُسجل في قائمة الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا".