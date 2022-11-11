برشلونة يدرس تغيير شعاره للمرة الـ11 في تاريخه

وأضاف الصحفي الكتالوني المتخصص "أنا أرغب في ذلك. من الجيد دائمًا الابتكار والتجديد، في الواقع تم تغيير شعارنا عبر التاريخ 10 مرات، ومرت 20 عامًا منذ آخر تعديل. أعتقد أنه إذا تم ذلك وتم الاتفاق عليه، فسيكون ذلك إيجابيًا".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني وذلك بعدما هز بيدري ورافينيا الشباك في الشوط الثاني ليقلب برشلونة بعشرة لاعبين تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أوساسونا يوم الثلاثاء الماضي، ليتقدم بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي فاز بصعوبة 2-1 على ضيفه قادش.