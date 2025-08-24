logo
أرسلوه إلى السعودية.. ردود فعل غاضبة تجاه برونو فيرنانديز

برونو فرنانديز بعد تعادل مانشستر يونايتد أمام فولهامالمصدر: رويترز
سلمان العنزي
24 أغسطس 2025، 6:55 م

أعربت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبها بعد إهدار القائد البرتغالي برونو فيرنانديز ركلة جزاء بطريقة كارثية في مباراة الفريق مساء اليوم أمام فولهام.

وارتبط اسم فيرنانديز أخيرًا بنادي الاتحاد برئاسة فهد سندي، الذي يسعى لضمه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وأثار برونو فرنانديز غضبًا وجدلًا بين الجماهير بعد إخفاقه في تسديد ضربة جزاء في الدقيقة 38، في مباراة الفريق أمام فولهام بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب القائد البرتغالي بانفجار موجة من الانتقادات من جماهير كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قال بعضهم إنه يجب بيعه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

 

 

وسبق أن رفض فيرنانديز، البالغ من العمر 30 عامًا، عروضًا من نادي الهلال السعودي في يونيو، لرغبته في مواصلة اللعب في الدوري الأوروبي.

ويعد برونو فيرنانديز واحداً من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي، لما يمتلكه من أرقام مميزة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه في 2020، من سبورتنغ لشبونة.

 

