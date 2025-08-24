أرسلوه إلى السعودية.. ردود فعل غاضبة تجاه برونو فيرنانديز

أعربت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبها بعد إهدار القائد البرتغالي برونو فيرنانديز ركلة جزاء بطريقة كارثية في مباراة الفريق مساء اليوم أمام فولهام.

أخبار ذات علاقة مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي ويتعادل أمام فولهام

وارتبط اسم فيرنانديز أخيرًا بنادي الاتحاد برئاسة فهد سندي، الذي يسعى لضمه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وأثار برونو فرنانديز غضبًا وجدلًا بين الجماهير بعد إخفاقه في تسديد ضربة جزاء في الدقيقة 38، في مباراة الفريق أمام فولهام بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب القائد البرتغالي بانفجار موجة من الانتقادات من جماهير كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قال بعضهم إنه يجب بيعه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من مانشستر يونايتد على عرض الاتحاد السعودي لضم برونو فرنانديز

وسبق أن رفض فيرنانديز، البالغ من العمر 30 عامًا، عروضًا من نادي الهلال السعودي في يونيو، لرغبته في مواصلة اللعب في الدوري الأوروبي.

ويعد برونو فيرنانديز واحداً من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي، لما يمتلكه من أرقام مميزة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه في 2020، من سبورتنغ لشبونة.