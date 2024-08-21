انقض نادي النصر السعودي، على هدف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في كبرى مفاجآت الميركاتو حتى الآن.

برشلونة كان يرغب في التعاقد مع رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، في الميركاتو الحالي، بعد فشل التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم أتليتك بيلباو، ولكن النصر السعودي بدأ يزاحمه في اللحظات الأخيرة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أوضحت أن برشلونة يعمل على حسم صفقة في الأيام الأخيرة من الميركاتو، والهدف الأساسي الآن هو رافائيل لياو.

وأشارت إلى أن العملية تبدو معقدة بسبب سعر اللاعب الذي يصل لـ 90 مليون يورو، لكن يأمل البلوغرانا في تخفيض المبلغ من خلال علاقته القوية بوكيل لياو، البرتغالي خورخي مينديز.

ولكن كشف خوسيه فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي النصر دخل على خط المفاوضات مع لياو على نحو رسمي.

وقال دياز لقناة (SBA) السعودية، إن نادي النصر السعودي تقدم بعرض للتعاقد مع البرتغالي رفائيل لياو مقابل مبلغ مالي كبير.

وأضاف: "عرض النصر على ميلان التعاقد مع لياو مقابل 70 مليون يورو بالإضافة للمكافآت، والتي يمكن أن تصل بالمبلغ إلى 90 مليون يورو".

وتابع: "ميلان يصر على مبلغ 120 مليون يورو للسماح للاعبه بالرحيل، رغم أن الشرط الجزائي في عقده يُقدر بـ 170 مليون يورو".

واختتم: "النصر هو الأقرب للتعاقد مع لياو".

يذكر أن لياو لديه عقد مع ميلان حتى عام 2028، وتبلغ قيمته السوقية نحو 90-100 مليون

ويعيش نادي النصر حالة من عدم الاستقرار بعد الخسارة أمام الهلال 4-1، يوم السبت الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودي، ليحرز الهلال اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ويواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

ويستهل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في الدوري مساء الخميس، عندما يستضيف الرائد