سارينا ويغمان ترد على تقارير خلافة ساوثغيت في قيادة منتخب إنجلترا

ردت سارينا ويغمان، المديرة الفنية لمنتخب إنجلترا للسيدات، على التقارير التي ربطتها بإمكانية خلافة غاريث ساوثغيت، كمدرب للمنتخب الإنجليزي للرجال.

وكان موقع "talkSPORT" كشف عن أن سارينا ويغمان، تعد من أبرز المرشحين لخلافة ساوثغيت في تدريب منتخب إنجلترا الأول للرجال.

وأعلن منتخب إنجلترا تنحي مدربه عن منصبه عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 2024 بالهزيمة ضد إسبانيا بهدفين لهدف في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد الماضي.

وبذلك يسدل الستار على ثماني سنوات قضاها صاحب الـ53 على رأس القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا.

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وقالت سارينا ويغمان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور": "بصراحة، أعتقد أنه من غير اللائق إجراء مثل هذا الحديث، أنا سعيدة للغاية بمنصبي الحالي في قيادة منتخب السيدات".

وأضافت المدربة البالغة من العمر 54 عامًا: "أنا محبطة من رحيله ساوثغيت، أنا أحب غاريث حقًا كإنسان وكمدرب. أعتقد أنه أمر ملهم حقًا ما فعله، بشكل جيد للغاية، مع منتخب إنجلترا لفترة طويلة جدًا، هذا شيء يجب أن يفخر به حقًا، ويجعل إنجلترا فخورة جدًا".

وتابعت: "إنه شخص لطيف ومدرب رائع، ما قدمه للكرة الإنجليزية أمر لا يصدق حقًا".

وبعقد مستمر حتى عام 2027، تركز ويغمان على الدفاع عن لقب بطولة أوروبا في سويسرا الصيف المقبل، حيث تأهل المنتخب الإنجليزي للسيدات بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف فرنسا.