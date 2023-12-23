ترتيب الدوري الإنجليزي: التعادل يحسم قمة ليفربول وآرسنال
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول وآرسنال، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 للمسابقة.
في الشوط الأول وعند الدقيقة الرابعة تحديدًا، افتتح المدافع البرازيلي غابرييل، التسجيل في مرمى ليفربول، من رأسية، بعد تنفيذ ركلة حرة غير مباشرة عن طريق مارتن أوديغارد.
ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول، بعد مراوغة مميزة لمدافع آرسنال زينتشينكو، ليسدد بطريقة رائعة في مرمى ديفيد رايا بالزاوية اليمنى، عند الدقيقة 29.
أرقام مميزة لصلاح
وحقق الدولي المصري أرقاما رائعة بعد هدفه في شباك "الغانرز"، حيث أصبح "صلاح" أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 10 أهداف في شباك، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وآرسنال، بحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا".
كما يعد ذلك الهدف، هو العاشر لمحمد صلاح في شباك فريق آرسنال طوال مسيرته الاحترافية.
وبهدفه اليوم، تجاوز صلاح مايكل أوين (150 هدفًا) لينتقل مباشرة إلى قائمة الهدافين العشرة الأوائل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصبح رصيده 151 هدفًا.
كما ساهم محمد صلاح بتسجيل 121 هدفا خلال 120 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب الآنفيلد (سجل 88 هدفًا، و33 تمريرة حاسمة)، أكثر من أي لاعب آخر بتاريخ النادي، ليتفوق على ستيفن جيرارد الذي ساهم بـ120 هدفًا، وروبي فاولر والذي ساهم بـ 100 هدف، بحسب ما نقلته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.
وبهذا التعادل، وصل آرسنال للنقطة 40 محتلا الصدارة، فيما وصل ليفربول للنقطة 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.