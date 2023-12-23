ترتيب الدوري الإنجليزي: التعادل يحسم قمة ليفربول وآرسنال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول وآرسنال، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 للمسابقة.

في الشوط الأول وعند الدقيقة الرابعة تحديدًا، افتتح المدافع البرازيلي غابرييل، التسجيل في مرمى ليفربول، من رأسية، بعد تنفيذ ركلة حرة غير مباشرة عن طريق مارتن أوديغارد.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول، بعد مراوغة مميزة لمدافع آرسنال زينتشينكو، ليسدد بطريقة رائعة في مرمى ديفيد رايا بالزاوية اليمنى، عند الدقيقة 29.