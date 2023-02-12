فينيسيوس يغرد باللغة العربية بعد كأس العالم للأندية
علق المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، باللغة العربية، عبر حسابه في موقع "تويتر" بعد فوز الميرنغي بلقب كأس العالم للاندية في المغرب.
ونشر فينيسيوس مجموعة صور عبر "تويتر" وكتب: "شكرا لك يا مغرب، لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم، لكن وجود هذا الحشد في مصلحتي كان شيئًا مميزًا للغاية، ريال مدريد نادٍ عالمي، نحن أفريقيا وآسيا وأوروبا.. وأبطال العالم!".
وسجل فينيسيوس جونيور هدفين وفيدي فالفيردي هدفين في حين سجل كريم بنزيما هدفا ليفوز ريال مدريد 5/3 على الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية أمس السبت في المغرب.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 ألقاب في كأس العالم للأندية كأكثر من نال اللقب بفارق لقبين عن برشلونة.
وجاءت ألقاب ريال مدريد في نسخ 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.
اللقب رقم 100
وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد وصل إلى اللقب رقم 100 بالفوز بكأس العالم للأندية.
وأوضحت أن أبرز إنجازات ريال مدريد كانت التتويج بـ35 لقبا في الدوري الإسباني، و19 في كأس ملك إسبانيا، و14 في دوري أبطال أوروبا .
ونال توني كروس لقب كأس العالم للأندية للمرة السادسة، وبات أكثر لاعب فوزا بالبطولة منذ تغيير صيغتها ومسماها في العام 2000.
في حين بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد المدرب الأكثر تحقيقا للقب المسابقة، معادلا رقم بيب غوارديولا بواقع 3 ألقاب.