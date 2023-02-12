فينيسيوس يغرد باللغة العربية بعد كأس العالم للأندية

علق المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، باللغة العربية، عبر حسابه في موقع "تويتر" بعد فوز الميرنغي بلقب كأس العالم للاندية في المغرب.

ونشر فينيسيوس مجموعة صور عبر "تويتر" وكتب: "شكرا لك يا مغرب، لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم، لكن وجود هذا الحشد في مصلحتي كان شيئًا مميزًا للغاية، ريال مدريد نادٍ عالمي، نحن أفريقيا وآسيا وأوروبا.. وأبطال العالم!".