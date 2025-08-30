بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحل نادي بيرنلي بقيادة نجمه التونسي حنبعل المجبري ضيفا على مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يمر بظروف غاية في التوتر بعد خروجه من كأس كاراباو على يد غريمسبي تاون في ضربة هزت أرجاء النادي.

ويحاول مانشستر يونايتد تحقيق أول فوز في الدوري هذا الموسم بعد خسارته من آرسنال وتعادله مع فولهام.

تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل بيرنلي

انطلاق المباراة:

دقيقة 1:

روبن أموريم يبدو متحفزا على دكة البدلاء

ضغط من مانشستر يونايتد في محاولة للتسجيل مبكرا

الدقيقة 10:

التعادل السلبي مازال مسيطرا على المباراة

تسديدة قوية جدا ترتطم بوجه كاسيميرو