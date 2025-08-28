جدار يصعب اختراقه.. مَن رجل مباراة الأهلي ونيوم الذي حقق رقمًا قياسيًا؟

أظهر النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، خبرته الكبيرة في حماية عرين فريقه، في مباراة صعبة أمام نيوم، في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

أخبار ذات علاقة ليس توني.. أكثر لاعب أسعد جمهور الأهلي السعودي أمام نيوم

ونجح الأهلي بقيادة الإنجليزي إيفان توني في الفوز على نظيره نيوم، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

تألق ميندي

قدم ميندي مباراة رائعة، فقد نجح في إنقاذ شباكه بشكل حاسم من دخول أي أهداف، وأسهم بشكل مباشر في تحقيق انتصار مهم للفريق، في أولى مبارياته بالموسم.

وتميز ميندي بالمواجهة بردة فعله السريعة ورشاقته العالية، وأيضاً أظهر خبرته الرائعة، ليمنح زملاءه ثقة إضافية داخل الملعب، ما جعله موضع إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي "وليد سعيد": "القائد إدوارد ميندي رجل مباراة ‎الأهلي ونيوم بـتقييم 7.6، رجل المباراة دون منازع، أنقذ الفريق من 4 فرص محققة للخصم، وحقق الكلين شيت الأول له".

أخبار ذات علاقة إيفان توني ينقذ الأهلي من كمين نيوم في افتتاح الدوري السعودي (فيديو)

وكتب "ياسر العتيبي": "سوبر ميندي الثلاث نقاط اللي حققناها اليوم بفضل الله ثم بفضله أنقذنا القائد إدوارد".

وعلّق أحد المغردين قائلًا: "أرجل الرجال وأفضل لاعب بالمباراة السوبر إدوارد ميندي شكرا يا رجل.

وقال أحد الحسابات: "منذ أول ظهور له في دوري روشن، إدوارد ميندي هو الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك 30 مباراة بشباك نظيفة، جدار صعب الاختراق".