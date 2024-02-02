بالتفاصيل.. اتحاد الكرة يفاوض حسام حسن واستبعاد حازم إمام
بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم التفاوض مع حسام حسن لتولي تدريب منتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي اقتربت إقالته من تدريب الفراعنة بعد الخروج المهين من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.
ويواجه فيتوريا مستقبلا غامضا بعد الخروج المخجل للفريق من دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، الليلة الماضية، بينما وجه منتقدون أصابع الاتهام إليه بعد أداء باهت من فريقه خلال النهائيات.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ"إرم نيوز" إن محمد بركات هو من تحدث مع حسام حسن لتولي تدريب المنتخب في الفترة المقبلة.
وتابع أن المجلس سيتحدث مع فيتوريا بشكل رسمي لإنهاء التعاقد في الفترة المقبلة.
وأضاف أن حازم إمام خرج من حسابات المجلس بشأن الإشراف على المنتخب في الفترة الحالية بناء على رغبته.
وخسر منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في سان بيدرو.
وقالت مصادر في وقت سابق، لـ"إرم نيوز"، إن المدرب البرتغالي رفض الرحيل بالتراضي، وتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في حالة رحيله أو فسخ تعاقده.
وبرر فيتوريا رفضه الرحيل بالتراضي بأنه استلم فريقا ضعيفا منذ البداية ويحاول تطوير اللاعبين واكتشاف لاعبين جدد قادرين على المنافسة على البطولات، ولكن الظروف لم تساعده.
وجاء أداء الفريق في ساحل العاج مخالفا تماما لما قدمه تحت قيادة فيتوريا (53 عاما) قبل البطولة، إذ فاز المنتخب 12 مرة في 14 مباراة، وخسر مرة واحدة، قبل التوجه للبطولة القارية.