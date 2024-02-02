بالتفاصيل.. اتحاد الكرة يفاوض حسام حسن واستبعاد حازم إمام

ويواجه فيتوريا مستقبلا غامضا بعد الخروج المخجل للفريق من دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، الليلة الماضية، بينما وجه منتقدون أصابع الاتهام إليه بعد أداء باهت من فريقه خلال النهائيات.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ"إرم نيوز" إن محمد بركات هو من تحدث مع حسام حسن لتولي تدريب المنتخب في الفترة المقبلة.

وتابع أن المجلس سيتحدث مع فيتوريا بشكل رسمي لإنهاء التعاقد في الفترة المقبلة.

وأضاف أن حازم إمام خرج من حسابات المجلس بشأن الإشراف على المنتخب في الفترة الحالية بناء على رغبته.