ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يفقد أول نقطتين بالتعادل مع إنبي ويهبط للمركز الثالث

فقد نادي الزمالك أول نقطتين في صراعه للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2023، بعد تعادله 1/1 أمام إنبي في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وامتلك الزمالك فرصة لتقاسم القمة لكنه استقبل هدفا قرب النهاية ليتعادل مع إنبي.

تقدم أحمد مصطفى (زيزو) بهدف للزمالك من ركلة جزاء تحصل عليها مصطفى شلبي الذي تم عرقلته داخل منطقة الجزاء، قبيل صافرة نهاية الشوط الأول.

وأدرك إنبي التعادل بواسطة أحمد حسين (كالوشا) بضربة رأس قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.