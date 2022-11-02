ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يفقد أول نقطتين بالتعادل مع إنبي ويهبط للمركز الثالث
فقد نادي الزمالك أول نقطتين في صراعه للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2023، بعد تعادله 1/1 أمام إنبي في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وامتلك الزمالك فرصة لتقاسم القمة لكنه استقبل هدفا قرب النهاية ليتعادل مع إنبي.
تقدم أحمد مصطفى (زيزو) بهدف للزمالك من ركلة جزاء تحصل عليها مصطفى شلبي الذي تم عرقلته داخل منطقة الجزاء، قبيل صافرة نهاية الشوط الأول.
وأدرك إنبي التعادل بواسطة أحمد حسين (كالوشا) بضربة رأس قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.
ولدى الزمالك سبع نقاط من ثلاث مباريات ويأتي ثالثا، بينما بات رصيد إنبي نقطتين من أربع مباريات ويبقى دون أي فوز هذا الموسم.
وفي وقت سابق تألق كريم فؤاد وسجل هدفين وساهم في هدفين إضافيين ليقود الأهلي للفوز 4-1 على الداخلية، ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط ليتقاسم القمة مع الاتحاد السكندري بنفس رصيد النقاط والأهداف، وتجمد الداخلية في المركز 16 برصيد نقطة واحدة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: