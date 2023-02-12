معجب كبير.. غارناتشو يقلد احتفالا آخر لكريستيانو رونالدو (صور)

ونجح مانشستر يونايتد في خطف فوز صعب من ليدز يونايتد بثنائية نظيفة.

سجل المانيو الهدف الأول بواسطة المتألق راشفورد بفضل ضربة رأس في الدقيقة 80، ليصل إلى الهدف رقم 21 في كل المسابقات هذا الموسم.

وبدأت المساحات تظهر في دفاع ليدز بعد الهدف، وتلقى البديل غارناتشو الكرة في الجانب الأيسر وتوغل بشكل رائع وسدد كرة من زاوية ضيقة داخل الشباك في الدقيقة 85.

واعتقد راشفورد أنه سجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل بفارق ضئيل.