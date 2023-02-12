معجب كبير.. غارناتشو يقلد احتفالا آخر لكريستيانو رونالدو (صور)
قام أليخاندرو غارناتشو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتقليد حركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فوز فريقه على ليدز يونايتد.
وسجل مانشستر يونايتد هدفين قرب النهاية بواسطة ماركوس راشفورد والبديل أليخاندرو غارناتشو ليتفوق بصعوبة 2-صفر خارج أرضه على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وقام غارناتشو بتقليد رونالدو لأنه أحد المعجبين به، خاصة وأنه يعتبره مثله الأعلى في كرة القدم.
وتلك ليست المرة الأولى التي يقلد فيها غارناتشو احتفالا لرونالدو، حيث سبق أن قلد احتفالاته المختلفة بالأهداف أكثر من مرة.
ونجح مانشستر يونايتد في خطف فوز صعب من ليدز يونايتد بثنائية نظيفة.
سجل المانيو الهدف الأول بواسطة المتألق راشفورد بفضل ضربة رأس في الدقيقة 80، ليصل إلى الهدف رقم 21 في كل المسابقات هذا الموسم.
وبدأت المساحات تظهر في دفاع ليدز بعد الهدف، وتلقى البديل غارناتشو الكرة في الجانب الأيسر وتوغل بشكل رائع وسدد كرة من زاوية ضيقة داخل الشباك في الدقيقة 85.
واعتقد راشفورد أنه سجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل بفارق ضئيل.
وأصبح رصيد يونايتد 46 نقطة من 23 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة على جاره مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 21 مباراة فقط وسيكون بوسعه استعادة موقعه عندما يواجه أستون فيلا اليوم أيضا.
وتجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة ويحتل المركز 17 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، وأربع نقاط عن ذيل الترتيب.
ويتصدر آرسنال الدوري وله 51 نقطة من 21 مباراة.