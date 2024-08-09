كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني دخلا في منافسة قوية من أجل ضم الظهير الأيمن الإنجليزي ، جوش أتشيمبونغ من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما أوردته صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، دخل ريال مدريد وباريس سان جيرمان بكل ثقلهما لإقناع إدارة تشيلسي بالتفريط في أتشيمونغ (18 عاما) ، لكن النادي اللندني يسير نحو الحفاظ على نجمه الشاب خلافا لما تم تداوله في البداية

وقالت الصحيفة ذاتها إن شائعات كثيرة تحدثت بداية الأسبوع الجاري عن وجود جوش أتشيمبونغ في باريس للتفاوض مع إدارة النادي الفرنسي، لكن المفاجأة التي حصلت يوم الخميس، بالإعلان رسميا عن التعاقد مع ويليان باتشو، المدافع الإكوادوري الواعد البالغ من العمر 22 عامًا قادما من فرانكفورت، قد يضع ريال مدريد أمام فرصة سانحة للظفر بتوقيع الإنجليزي الشاب الذي يمكنه اللعب في مركز المدافع الأيمن أو في مركز لاعب المحور".

ووفقًا لإندبندنت، يحتاج تشيلسي إلى بيع اللاعبين لتقليص حجم الفريق المكون حاليًا من 44 لاعبًا وهو ما سيدفعه لبيع مدافعه الشاب، إما لباريس سان جيرمان أوريال مدريد خصوصا أن كليهما عرض حوالي 15 مليون يورو .

لكن بعد ساعات قليلة من التقرير الذي أوردته الصحيفة البريطانية، اتصل تشيلسي بصجيفة "إندبندنت" ليكذب كل التقارير الواردة حول التفريط في لاعبه، مؤكدا أن لا نية لديه أي نية لبيع جوش أتشيمبونغ، الذي سيعتمد عليه المدرب الجديد إنزو ماريسكا خلال موسم 2024 ـ 2025.

ورغم ذلك قالت التقارير إن ريال مدريد سيقدم بالفعل عرضا رسميا لتشيلسي للحصول على خدمات المدافع الإنجليزي الشاب.

ولعب جوش أتشيمبونغ خلال الموسم الماضي مباراة واحدة فقط مع تشيلسي.