الهلال يقدم عرضا للتعاقد مع ميتروفيتش نجم فولهام

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا رسميًّا للتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم فولهام الإنجليزي، لينضم للزعيم في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Informer" الصربية، اليوم الأربعاء، فإن "الهلال تقدم بعرض رسمي لضم ميتروفيتش مقابل 40 مليون يورو لصالح ناديه فولهام، بالإضافة إلى راتب سنوي للاعب مقابل 25 مليون يورو"، موضحة أن اللاعب بالفعل قريب من الموافقة ليلعب بجانب مواطنه سافيتش، نجم لاتسيو الإيطالي، الذي اقترب الهلال من ضمه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "ميتروفيتش لم يرد بعد على العرض، لكنه قريب جدًا من الموافقة"، موضحين أن الأندية الأخرى المهتمة باللاعب لن تستطيع منحه الراتب الضخم نفسه الذي عرضه الهلال.