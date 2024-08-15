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رياضة

أسطورة الهلال: رونالدو سوف يهز شباك ياسين بونو

أسطورة الهلال: رونالدو سوف يهز شباك ياسين بونو
مواجهة سابقة بين الهلال والنصر
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2024، 9:01 ص

توقع محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال السعودي، أن يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في شباك "الزعيم" خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء السبت المقبل، في نهائي السوبر السعودي.

ونجح فريق النصر في الفوز على نظيره التعاون بنتيجة 2/0، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأربعاء.

فيما تأهل الهلال، يوم الثلاثاء، إلى النهائي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وقال الدعيع في إطار توقعه للنهائي، خلال تصريحات تلفزيونية: "أفضل لاعب في العالم بالتأكيد بنسبة 99% سيسجل في شباك ياسين بونو".

وأضاف: "عمري ما خفت من مواجهة الهلال لنظيره النصر، وإذا خسرنا فهي كرة قدم فيها خسارة وفوز".

وتعد بطولة السوبر بمثابة البداية الحقيقية للموسم الجديد، الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية في دوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر انطلاقه يوم الـ 22 من أغسطس الجاري.

ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي بواقع 4 مرات في نسخ 2015، 2018، 2021، 2023، مقابل لقبين للنصر، الذي خسر أمام الهلال في نصف نهائي الموسم الماضي.

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