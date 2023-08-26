الدوري الإنجليزي: آرسنال يتعادل مع فولهام.. ومانشستر يونايتد يهزم نوتينغهام
تعادل آرسنال 2-2 على أرضه مع عشرة لاعبين من فولهام، ليهدر فرصة تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.
وتقدم فولهام بهدف بعد مرور 57 ثانية من البداية عندما استغل أندرياس بيريرا تمريرة خاطئة من منافسه بوكايو ساكا وسدد الكرة داخل شباك الحارس آرون رامسديل ليسكت الجماهير مبكرا.
لكن آرسنال حصل على ركلة جزاء بعد خطأ ضد فابيو فييرا عقب مرور ساعة من اللعب واستعاد ساكا ثقته في نفسه وأدرك التعادل.
وجعل آرسنال النتيجة 2-1 بعد دقيقتين عندما أرسل فييرا كرة عرضية حولها البديل إيدي نكيتياه إلى هدف من مدى قريب.
وأصبح فولهام يلعب بعشرة لاعبين بسبب حصول كالفن باسي على الإنذار الثاني بعد خطأ ضد نكيتياه حرم "الغانرز" من هجمة مرتدة.
لكن فولهام أدرك التعادل بواسطة جواو بالينيا بعد ركلة ركنية في الدقيقة 87.
مانشستر يونايتد يهزم نوتينغهام فورست
فيما قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدفين إلى انتصار بنتيجة (3-2) أمام ضيفه نوتينغهام فورست، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثلاثية اليونايتد كريستيان إريكسن في الدقيقة 17، وكاسيميرو في الدقيقة 52، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 76، بينما سجل ثنائية نوتينغهام تايو أونيي في الدقيقة الثانية، وويلي بولي في الدقيقة الرابعة.
وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوتينغهام عند 3 نقاط في المركز 13.
توتنهام يسقط بورنموث
وفي مباراة أخرى، افتتح جيمس ماديسون سجله مع توتنهام هوتسبير وأحرز الهدف الأول في الفوز 2-صفر على بورنموث صاحب الأرض.
وواصل لاعب وسط إنجلترا، المنضم هذا الصيف من ليستر سيتي الهابط للدرجة الثانية، بدايته القوية مع ناديه الجديد وهز الشباك بعد مرور 17 دقيقة من البداية.
وحاول بورنموث إدراك التعادل، لكن ديان كولوسيفسكي أضاف الهدف الثاني لتوتنهام بعد مرور ساعة من اللعب بقليل بعد هجمة منظمة.
وولفرهامبتون يعبر إيفرتون
وفي مباراة أخرى، هز ساشا كالايدجيتش الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية ليمنح وولفرهامبتون فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بتغلبه 1- صفر على مضيفه إيفرتون الذي زادت معاناته.
وحول البديل كالايدجيتش تمريرة بيدرو نيتو العرضية بضربة رأس داخل المرمى ليحصد وولفرهامبتون أولى نقاطه هذا الموسم.
وكان الفريق الضيف محظوظا بعد إهدار إيفرتون العديد من الفرص.
وبدا إيفرتون الطرف الأخطر لكنه ما زال يبحث عن أول نقطة له في الموسم بعد تلقيه خسارة مشابهة لما حدث في افتتاح الموسم عندما استضاف فولهام.
وألغى الحكم هدفا لكل فريق عندما كانت النتيجة التعادل، لكن وولفرهامبتون انتزع الفوز من تسديدته الوحيدة على المرمى في المباراة ليظل إيفرتون بدون رصيد من النقاط أو الأهداف في أول ثلاث مباريات في الدوري لأول مرة في تاريخه.