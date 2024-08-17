أقدمت جماهير نادي فالنسيا على تصرف رائع تجاه لامين يامال نجم برشلونة خلال لقاء الفريقين مساء السبت في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب "ميستايا".

وسجل ثنائية برشلونة اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما تقدم هوغو دورو لصالح برشلونة.

وشهدت المباراة مشاركة لامين يامال في المباراة بصفة أساسية قبل مغادرته في الدقيقة 86 لصالح زميله باو فيكتور.

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وكشف المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تصرف رائع قامت به جماهير فالنسيا تجاه يامال.

وقال فليك "يامال لاعب رائع ومهم بالنسبة لنا، الجميع يريد رؤيته وهو يلعب فهو لاعب موهوب".

وأضاف "لهذا السبب صفقوا له هنا أيضًا (إشارة إلى جماهير فالنسيا)".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصفيق جماهير فالنسيا للاعب أثناء تبديله، رغم تقدم برشلونة في المباراة على حساب أصحاب الأرض.

ويأتي هذا التصرف عكس ما تفعله جماهير فالنسيا مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في لقاءات الفريقين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ثلاثة من مشجعي فالنسيا واجهوا عقوبة السجن ثمانية أشهر بتهمة الإساءة العنصرية لفينيسيوس خلال مباراة في مايو 2023.