تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإيطالي لورينتسو موسيتي 6-4 و6-2 ليصل إلى أول نهائي أولمبي له يوم الجمعة، وسيسعى للحصول على الميدالية الذهبية في مواجهة مثيرة أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

واضطر اللاعب الصربي (37 عامًا) لتقديم أداء قوي للغاية في مباراة عالية المستوى ومتوترة في بعض الأحيان على ملعب فيليب شاترييه، لكنه صمد في اللحظات الحاسمة ليتأهل للنهائي.

وخسر المصنف الأول ديوكوفيتش مبارياته الثلاث السابقة في قبل النهائي بالدورات الأولمبية لتصبح الميدالية الذهبية الجائزة الكبرى الوحيدة المفقودة في مسيرته التي حصد خلالها 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

وسيلتقي ديوكوفيتش مع ألكاراز على الميدالية الذهبية بعد غد الأحد فيما يلعب المصنف 11 موسيتي مع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم على الميدالية البرونزية.