أعلن نادي الاتحاد السعودي تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي لويز فيليبي التي تعرض لها في مباراة الخلود أمس السبت.

وفاز الاتحاد على مضيفه الخلود بهدف دون رد أمس السبت في الجولة الأولى لدوري روشن للمحترفين.

وسجل الجزائري حسام عوار هدفًا في الدقيقة 90+3 ليمنح فريقه النقاط الثلاث في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب الجديد الفرنسي لوران بلان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد بيانًا عبر موقع إكس يعلن عودة الفريق للتدريبات بلا راحة عقب العودة من مدينة القصيم، بعد خوض لقاء الخلود.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد إلى أن فيليبي خضع لفحوص طبية أثبتت تعرضه لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية بالقدم اليسرى.

ولم يعلن النادي السعودي إمكانية لحاق فيليبي بلقاء التعاون يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتعرض فيليبي للإصابة في أثناء إنقاذه فرصة محققة لصالح نادي الخلود أمام مرمى الاتحاد.

وقال لوران بلان في تصريحات للصحفيين عقب الفوز على الخلود إنه يتمنى سرعة تعافي فيليبي، مؤكدًا أن اللاعب قدم مستويات رائعة قبل إصابته في لقاء الفريقين أمس السبت.