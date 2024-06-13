أسباب صادمة وراء رحيل مدرب دورتموند

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرًا قالت فيه إن استقالة تيرزيتش جاءت بعد دخوله في مواجهة عنيفة مع المدافع ماتس هوملز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

أوضحت: "قبل أيام من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، شن هوملز هجومًا عنيفًا ضد تيرزيتش وانتقده لأنه لعب كرة قدم دفاعية ومتحفظة".

وقالت الصحيفة الألمانية إن تيرزيتش كان غاضبًا جدًا من تعليقات هوملز لدرجة أن مواجهة عنيفة اندلعت بين الثنائي، واضطرت إدارة النادي إلى التدخل لرأب الصدع، والتركيز على مواجهة القمة أمام ريال مدريد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن تحريض هوملز ضد تيرزيتش أدى إلى تشويه سمعته بشدة، ما اضطر المدرب إلى تقديم استقالته.