ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يفرض التعادل على برشلونة
التعادل رفع رصيد برشلونة إلى 72 نقطة من 28 مباراة.
فرض جيرونا التعادل 0/0 على مضيفه برشلونة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة على مدار شوطي المباراة لتنتهي على التعادل السلبي.
ورفع التعادل رصيد برشلونة إلى 72 نقطة من 28 مباراة، وقد تعادل الفريق الكتالوني للمرة الثالثة، وخسر مرتين، وفاز 23 مرة.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد الثاني مع تبقي 10 جولات.
وجاء تعادل برشلونة مع جيرونا بعد أيام من خسارة البلوغرانا 0/4 على ملعبه أمام ريال مدريد في غياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
في حين يملك جيرونا 34 نقطة في المركز الـ11.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع خيتافي ثم أتلتيكو مدريد ثم مع رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.