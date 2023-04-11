ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يفرض التعادل على برشلونة

فرض جيرونا التعادل 0/0 على مضيفه برشلونة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة على مدار شوطي المباراة لتنتهي على التعادل السلبي.

ورفع التعادل رصيد برشلونة إلى 72 نقطة من 28 مباراة، وقد تعادل الفريق الكتالوني للمرة الثالثة، وخسر مرتين، وفاز 23 مرة.