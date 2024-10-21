كشف نصيحة مبابي لفينيسيوس أثناء مباراة سيلتا فيغو (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، نصيحة وجهها كيليان مبابي إلى زميله فينيسيوس جونيور.

مبابي وفينيسيوس قادا ريال مدريد للفوز على سيلتا فيغو، بعدما سجلا هدفين ليمنحا ريال مدريد فوزا صعبا 2-1.

وفي كواليس المباراة كان فينيسيوس يقول لمبابي إنه إذا أتيحت له الفرصة، فسيسدد الكرة أي كان وضعه".

ولكن بعد ضياع فرصة لفيني.، قال له مبابي: "لست بحاجة للمراوغة.. سدد.. إذا تأخرت لن تتمكن".

وفي لقطة طريفة أخرى بعد أن نجح مبابي في التسجل تحدث مع فيني وقال له: هل رأيت عندما تسدد؟.. أمر مدهش".

يذكر أن مبابي منح التقدم لريال مدريد في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

لكن المهاجم السويدي فيليوت سفيدبيرغ أدرك التعادل لسيلتا فيغو بتسديدة من لمسة واحدة بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 51.

وسجل ريال مدريد هدف الفوز عندما أرسل لوكا مودريتش تمريرة بينية إلى فينيسيوس داخل منطقة الجزاء، ليمر المهاجم البرازيلي من الحارس قبل أن يضع الكرة بالشباك في الدقيقة 66.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة.