كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن لاعب خط وسط نادي الميلان ومنتخب الجزائر إسماعيل بن ناصر قد يكون إحدى الصفقات الجديدة نحو الدوري السعودي خلال الساعات أو الأيام القليل القادمة.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نقلا عن مسؤولين في نادي ميلان أن بن ناصر (26 عاما) قرر في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، الانتقال إلى الدوري السعودي دون أن يكشف الوجهة التي سيختارها بالتحديد.

وأضافت "لاغازيتا ديلو سبورت" بأن لاعب منتخب محاربي الصحراء اتخذ قراره بمغادرة ميلان، والالتحاق بدوري روشن للمحترفين حيث يملك عروضا جدية أبرزها من نادي الهلال بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي.

ورغم أن إسماعيل بن ناصر كان محل اهتمام كبار الكرة السعودية خلال الموسم الماضي، إلا أن قراره باللعب في الدوري في هذه الفترة بدا مفاجئا خاصة أن فترة انتقالات اللاعبين الصيفية أوشكت على الإغلاق.

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ووفقا للصحيفة الإيطالية، تبدو صفقة انتقال بن ناصر إلى أحد الأندية الكبرى في السعودية واردة بشدة، رغم أن عقد النجم الجزائري مع ميلان يستمر إلى غاية يونيو 2027.

وأضافت أن إدارة النادي لا تعارض خروج بن ناصر خلال الصائفة الجارية كما أن اللاعب أو أحد الأندية السعودية بإمكانها ضمه قبل بداية موسم 2024 ـ 2025 بمجرد دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 50 مليون أورو.

وانتقل اسماعيل بن ناصر إلى ميلان في العام 2019 قادما من نادي أمبولي الإيطالي وخاض معه حتى الآن 170 مباراة وسجل 8 أهداف في كل المسابقات.

وأحرز الدولي الجزائري، لقب الدوري الإيطالي مع ميلان في 2022 بينما حل مع فريقه في مركز الوصافة في 2021 و2024.