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مفاجأة مدوية.. جلسة سرية بين الزمالك ونجم الأهلي

مفاجأة مدوية.. جلسة سرية بين الزمالك ونجم الأهلي
خالد عبد الفتاحالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2024، 5:20 ص

كشف مصدر عن عقد خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي المصري، جلسة سرية مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية من أجل استطلاع رغبته بشأن ارتداء قميص الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وشهد الموسم الجاري خاصة في الفترة الأخيرة مشاركة خالد عبد الفتاح في الكثير من المباريات بعد اعتماد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عليه بدلًا من محمد هاني.

وانضم خالد عبدالفتاح للأهلي في 2023 قادما من سموحة على سبيل الإعارة مع وجود بند بنية الشراء، الذي تم تفعيله بنهاية الموسم الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "خالد عبد الفتاح يعلم أن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الأهلي وسيتم توجيه الشكر له".

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وأضاف: "اللاعب بدوره يرغب في اللعب لنادي الزمالك والانضمام إليه حال رحيله عن الأهلي".

وتابع المصدر: "خالد عبد الفتاح رحب خلال الجلسة التي عقدها مع مسؤولي الزمالك باللعب له في الفترة المقبلة".

وأتم: "تم الاتفاق على كافة التفاصيل الشخصية بين اللاعب والزمالك، وهم ينتظرون حاليا رحيله عن الأهلي بشكل رسمي لضمه مجانا".

وبدأ عبد الفتاح مسيرته في ناشئي سموحة، وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

عبد الفتاح يجيد اللعب في كل مراكز خط الدفاع، لكن مركزه الأساسي على الجهة اليمنى.

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ويستهدف مسؤولو نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني، شدد على ضرورة تدعيم عدة مراكز.

وأنهى فريق الزمالك مبارياته في الدوري المصري، يوم السبت، بتعادل إيجابي مع بلدية المحلة بهدفين لمثلهما، ليضمن الفريق الأبيض التواجد بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وينتظر الزمالك مواجهة طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ووصل الزمالك إلى دور الـ16 بعد الفوز على بروكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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