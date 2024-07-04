سر احتفال إمام عاشور في مباراة الأهلي والداخلية (صورة)

أثار إمام عاشور نجم النادي الأهلي المصري، الجدل بعد احتفاله الغريب في مباراة فريقه ضد الداخلية بالدوري الممتاز، والتي شهدت فوز المارد الأحمر برباعية.

وواصل الأهلي انتصاراته المحلية مطاردا بيراميدز على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن تفوق على ضيفه الداخلية 4-1 اليوم الخميس في ختام مباريات الجولة 29 للمسابقة.

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واكتفى الأهلي بأربعة أهداف بعد أن أهدر لاعبوه العديد من الفرص التي كانت ستجعل النتيجة أكبر.

تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 35 سجله الفلسطيني وسام أبو علي، وضاعف أبو علي النتيجة للأهلي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وعزز إمام عاشور تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 60 بعد أن تلقى عرضية على حدود منطقة جزاء الداخلية من حسين الشحات ليسدد عاشور كرة قوية تصطدم بالقائم الأيمن وتسكن الشباك.

وقلص البديل محمود كوكا النتيجة للداخلية في الدقيقة 90 مستغلا خطأ من رامي ربيعة مدافع الأهلي.

وسجل عاشور الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وعقب الهدف احتفل إمام عاشور بضمادة حول يده كُتِب عليها اسم "كتاليا".

وكتاليا، هو اسم ابنة إمام عاشور الرضيعة، وقرر إمام الاحتفال بها في مباراة الأهلي أمام الداخلية، بعد إحرازه الهدف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة محتلا المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 65 نقطة، ولكن من 26 مباراة للأهلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة محتلا المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 65 نقطة ولكن من 26 مباراة وللأهلي أربع مباريات مؤجلة.

وبات الداخلية قريبا للغاية من الهبوط للدرجة الثانية بعد أن واصل تذيل المسابقة في المركز 18 والأخير برصيد 19 نقطة من 29 مباراة.