طلب الألماني إلكاي غوندوغان، نجم خط وسط برشلونة الإسباني، الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة غوندوغان في الرحيل عن الفريق الكتالوني بعد موسم واحد قضاه مع الفريق عقب انضمامه قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت إلى أن غوندوغان أبلغ مواطنه هانز فليك مدرب برشلونة برغبته في المغادرة قبل انتقالات الموسم الحالي.

وأوضحت أن اللاعب تلقى عروضًا سعودية وتركية للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني كما أن اللاعب لا يشعر بالراحة مع برشلونة.

وأبدى نادي غلطة سراي التركي رغبته في التعاقد مع غوندوغان كما أن فنربخشة التركي يريد ضم اللاعب بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

واستبعد نادي برشلونة لاعبه غوندوغان من مباراة فالنسيا مساء اليوم السبت بالدوري الإسباني بشكل مفاجئ وسط أنباء حول معاناته من مشاكل بدنية.

ولا يمانع برشلونة رحيل لاعبه غوندوغان في ظل رغبته في توفير راتبه بجانب رغبة اللاعب في الرحيل.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يضم ما يكفي من اللاعبين لشغل مركز غوندوغان وعلى رأسهم الوافد الجديد داني أولمو.

وأثار غوندوغان جدلاً واسعاً بعدما ظهر في مقطع فيديو عقب لقاء ريال مدريد الإسباني ودياً بالولايات المتحدة الأمريكية مع أردا غولر لاعب ريال مدريد وهو يشكو لاعبي برشلونة ويتهمهم بعدم استخدام عقولهم في المباراة.