الأهلي المصري يتحرك للتعاقد مع نجم بيراميدز

ورغم أن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا لا يشارك بصفة أساسية مع بيراميدز ولكنه نال إعجاب مسؤولي الأهلي والمدرب كولر خاصة أنه تألق أيضًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي حل بها منتخب مصر وصيفًا.

وينتهي عقد محمود صابر مع بيراميدز في صيف 2026، ويبحث مسؤولو الأهلي عن إمكانية ضم اللاعب مستقبلًا قبل نهاية عقده مع فريقه.