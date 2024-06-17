الأهلي المصري يتحرك للتعاقد مع نجم بيراميدز
بدأت إدارة الأهلي المصري التحرك لحسم التعاقد مع أحد نجوم فريق بيراميدز في الفترة القادمة.
وتبدو العلاقات متوترة بين الأهلي وبيراميدز منذ فترة ليست بالقليلة بسبب العديد من الخلافات منذ انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز في صيف 2020 بعد نهاية إعارته للفريق الأحمر من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.
وقال مصدر موثوق داخل الأهلي المصري لـ "إرم نيوز" إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كلف أحد مساعديه بمتابعة مباريات المنتخب الأولمبي المصري في الفترة الأخيرة لتقييم مستوى بعض اللاعبين المعارين من الفريق الأحمر.
ولكن المفاجأة أن كولر تلقى إشادة كبيرة بقدرات محمود صابر لاعب وسط المنتخب الأولمبي ونادي بيراميدز وتابع اللاعب بنفسه وأثنى على قدراته ورحب بإمكانية ضمه للفريق الأحمر.
ورغم أن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا لا يشارك بصفة أساسية مع بيراميدز ولكنه نال إعجاب مسؤولي الأهلي والمدرب كولر خاصة أنه تألق أيضًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي حل بها منتخب مصر وصيفًا.
وينتهي عقد محمود صابر مع بيراميدز في صيف 2026، ويبحث مسؤولو الأهلي عن إمكانية ضم اللاعب مستقبلًا قبل نهاية عقده مع فريقه.