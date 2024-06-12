مدرب جنوب أفريقيا يصدم الأهلي المصري بشأن بيرسي تاو
وجه هوغو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، صدمة لفريق الأهلي المصري، بإعلانه إصابة بيرسي تاو، نجم الفريق الأحمر، خلال معسكر شهر يونيو الجاري.
وخاض منتخب جنوب أفريقيا مباراتين في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام نيجيريا وزيمبابوي تعادل في الأولى وفاز في الثانية، ولكن تاو لم يشارك في مباراة زيمبابوي بالأمس.
وقال هوغو بروس في مؤتمر صحفي: "بيرسي تاو مصاب، لقد أصيب بعد مباراة نيجيريا".
وأضاف: "لكننا اعتقدنا أنه سيكون متاحًا لمباراة زيمبابوي بشكل طبيعي، لكن العلاج الذي تلقاه في الأيام الثلاثة الماضية لم يساعده لكي يتخطى مرحلة الإصابة".
وتابع: "لذلك ذهبنا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية شاملة، هناك إصابة عضلية، لذلك لم يتمكن من اللعب ولكنه أراد أن يكون على مقاعد البدلاء".
وأشار: "كان يريد التواجد مع زملائه في الملعب رغم إصابته، أراد دعم اللاعبين وهو أكثر الأشخاص سعادة بالفوز على زيمبابوي".
وتحتل جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح رواندا في المركز الأول وتتساوى بنين معهما في الرصيد نفسه من النقاط بالمركز الثالث.
ويتأهل متصدر المجموعات التسع بتصفيات أفريقيا إلى كأس العالم 2026 مباشرة.
وبذلك تحوم الشكوك حول قدرة تاو على اللحاق بمباراة الأهلي المصري ضد فاركو يوم الجمعة المقبل، في الدوري المحلي.
ويغيب عن الأهلي أيضا وسام أبو علي بعد إصابته مع منتخب فلسطين، إذ يعاني من التواء في الكاحل وكدمة في وجه القدم.
ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين.
فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات.