مدرب جنوب أفريقيا يصدم الأهلي المصري بشأن بيرسي تاو

وجه هوغو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، صدمة لفريق الأهلي المصري، بإعلانه إصابة بيرسي تاو، نجم الفريق الأحمر، خلال معسكر شهر يونيو الجاري.

وخاض منتخب جنوب أفريقيا مباراتين في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام نيجيريا وزيمبابوي تعادل في الأولى وفاز في الثانية، ولكن تاو لم يشارك في مباراة زيمبابوي بالأمس.

وقال هوغو بروس في مؤتمر صحفي: "بيرسي تاو مصاب، لقد أصيب بعد مباراة نيجيريا".

وأضاف: "لكننا اعتقدنا أنه سيكون متاحًا لمباراة زيمبابوي بشكل طبيعي، لكن العلاج الذي تلقاه في الأيام الثلاثة الماضية لم يساعده لكي يتخطى مرحلة الإصابة".

وتابع: "لذلك ذهبنا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية شاملة، هناك إصابة عضلية، لذلك لم يتمكن من اللعب ولكنه أراد أن يكون على مقاعد البدلاء".