عبد القادر العمراني يخلف الفرنسي مارتينز في تدريب شباب بلوزداد الجزائري

أعلن شباب بلوزداد، وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الجزائري للموسم الماضي، اليوم الأربعاء، تعيين عبد القادر عمراني مدربا جديدا للفريق الأول خلفا للفرنسي كورنتين مارتينز.

وبدأ شباب بلوزداد الموسم الجديد من الدوري الجزائري بطريقة متعثرة إذ تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة، مما دفع إدارة النادي إلى الإعلان عن الانفصال بالتراضي مع المدرب الفرنسي كورنتين مارتينز أول أمس الاثنين.

وسيتولى عمراني تدريب شباب بلوزداد حتى نهاية الموسم بمساعدة كل من عز الدين رحيم وبلعيد مجاهد ومدرب الحراس نسيم أوسرير.

ويبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته رسميا مع شباب بلوزداد بداية من مواجهة اتحاد الجزائر، يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

ومقابل بدايته المخيبة للآمال محليا، نجح شباب بلوزداد في التأهل للمرة الخامسة تواليا لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024 ـ 2025.

ويلعب شباب بلوزداد ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا والتي تضم حامل اللقب الأهلي المصري بجانب أرولندو بيرايتس الجنوب إفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

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وسبق لعبد القادر العمراني (68 عاما) أن خاض تجربة تدريبية سابقة مع شباب بلوزداد، في موسم 2016-2017، وتوج معه بكأس الجزائر.