ظهر ألفارو موراتا، نجم منتخب إسبانيا، وهو يتألم بشدة إثر تدخل قوي عليه من قبل أحد رجال الأمن المنظمين، عقب مواجهة فرنسا، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي "يورو 2024".

وذكرت التقارير أن أحد المشجعين حاول التقاط صورة مع بعض اللاعبين، وحينما تحرك حارس الأمن سريعا للتدخل، انزلق واصطدم باللاعب الإسباني بقوة.

وأظهرت مقاطع فيديو موراتا وهو يعرج ويمسك بركبته بعد واقعة حارس الأمن، وشوهد وهو يعاني من بعض الآلام، التي قد تمنعه من المشاركة في النهائي.

واستُبدل موراتا في الدقيقة 76 من المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدفين لهدف، سجلهما المهاجم لامين يامال، ولاعب الوسط داني أولمو، فيما سجل كولو مواني هدف فرنسا.

وعقب المباراة، قال مدرب المنتخب الإسباني، لويس ديلا فوينتي، بشأن إصابة موراتا: "علينا أن ننتظر لنرى ما ستكون عليه الأمور غدا".

وتابع: "نعتقد أنه أمر بسيط. إنه مؤلم، لكن نعتقد أنه لا شيء".

وتأهلت إسبانيا لنهائي اليورو، للمرة الخامسة في تاريخها.

وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا.