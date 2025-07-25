حب الطفولة.. من هي صديقة ماركوس راشفورد التي ظهرت معه في برشلونة؟ (صور)

عاد الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم برشلونة الجديد لصديقته وخطيبته السابقة لوسيا لوا بعد سنتين من الإنفصال، وشوهد الثنائي في برشلونة قبل تقديم اللاعب رسميا من طرف فريقه الجديد.

وانتقل ماركوس راشفورد لفريق برشلونة معارا من مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد وسيحمل الرقم 14 وهو رقم قدوته الأسطورة الفرنسي تيري هنري .

وتعتبر لوسيا لوا البالغة 26 سنة صديقة ماركوس راشفورد وحبه منذ الطفولة وفشلت خطوبتهما في سنة 2023 ، لكن رغم ذلك ظل الثنائي في علاقة صداقة وطيدة.

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وتشتغل لوسيا في مجال العلاقات العامة وطلب منها ماركوس راشفورد مساعدته في الإستقرار ببرشلونة وهو ما بدأت بعمله منذ قدومه للمدينة الإسبانية.

ونجحت لوسيا لوا في مساعدة صديقها النجم الإنجليزي في زيارة المدينة وأخذ صور تذكارية واختيار ملابسه كما أخذت صورا له في ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني وبعض معالم المدينة.

وحسب مصدر مقرب من الثنائي يعتقد ماركوس راشفورد أن أفضل مراحل حياته المهنية كلاعب حصلت عندما كانت لوسيا بجانبه في مانشستر يونايتد ورفقة المنتخب الإنجليزي لكونها إنسانية واقعية وتساعده على البقاء متواضعا.

وتقابل الثنائي حين كانا صغيرين وعرفت علاقتهما مراحل صعود ونزول وفشلت خطبتهما لكنهما احتفظا بعلاقة صداقة قوية حيث شوهدا مرارا يتناولان الطعام معا في المطاعم وبعض الأماكن العامة والخاصة.

وبعد انفصاله عن لوسيا وفشل الخطوبة في 2023 ش، دخل ماركوس راشفورد في عدة علاقات كانت آخرها مع عارضة الأزياء غراس جاكسون والتي انتهت في ديسمبر الماضي.

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وغادر ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد بعد خلافه مع المدرب البرتغالي روبين أموريم وانتقل معارا في يناير الماضي لأستون فيلا لمدة نصف موسم ورفض المدرب مجدد عودته للفريق ليغادر نحو برشلونة .