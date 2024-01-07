الأولمبي الباجي يتوَّج بكأس السوبر التونسي على حساب النجم الساحلي

الأولمبي الباجي يتوَّج بكأس السوبر التونسي على حساب النجم الساحلي
تُوّج الأولمبي الباجي بلقب كأس السوبر التونسية لكرة القدم بفوزه 2-صفر على النجم الساحلي حامل لقب الدوري، اليوم الأحد.
وسيطر "الباجي" على الشوط الأول، وصنع أكثر من فرصة، وكاد بهاء الشارني أن يسجل لكن تسديدته مرت فوق العارضة.
وفي الشوط الثاني، تقدم لاعبو النجم لإدارك التعادل لكن الباجي صمد أمام المحاولات الهجومية.
وسجل بشير المقدم هدف ضمان الفوز لبطل كأس تونس من هجمة مرتدة في الدقيقة الأخيرة.
وبلغ النجم الساحلي مرحلة التتويج في الدوري هذا الموسم بعدما تصدر المجموعة الأولى، لكن الباجي سيلعب في مرحلة الهبوط بعدما حل خامسًا في نفس المجموعة.
وقال مراد العقبي مدرب الأولمبي الباجي إن تتويج فريقه باللقب كان مستحقًا.
وأضاف المدرب الذي فاز بنفس البطولة من قبل مع الاتحاد المنستيري: "مباريات الدوري كانت تحضيرًا لهذه البطولة.. نجحنا في التعامل مع المباراة والحد من خطورة المنافس".
وتابع العقبي: "اللاعبون هم مجموعة من الشباب، لكنهم أثبتوا جدارتهم بالفوز".