الأولمبي الباجي يتوَّج بكأس السوبر التونسي على حساب النجم الساحلي

وسيطر "الباجي" على الشوط الأول، وصنع أكثر من فرصة، وكاد بهاء الشارني أن يسجل لكن تسديدته مرت فوق العارضة.

وفي الشوط الثاني، تقدم لاعبو النجم لإدارك التعادل لكن الباجي صمد أمام المحاولات الهجومية.

وسجل بشير المقدم هدف ضمان الفوز لبطل كأس تونس من هجمة مرتدة في الدقيقة الأخيرة.

وبلغ النجم الساحلي مرحلة التتويج في الدوري هذا الموسم بعدما تصدر المجموعة الأولى، لكن الباجي سيلعب في مرحلة الهبوط بعدما حل خامسًا في نفس المجموعة.