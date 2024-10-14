منتخب نيجيريا يهدد بالانسحاب من مواجهة ليبيا بتصفيات أمم إفريقيا

هددت بعثة منتخيب نيجيريا بالانسحاب من مواجهة منتخب ليبيا غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 احتجاجا على ما وصفته بالظروف المهينة والاستقبال السيء لأفراد البعثة عند وصولهم الأحد إلى مطار الأبرق الدولي في ليبيا.

وقبل مواجهتهما في الجولة الرابعة غدا على ملعب طرابلس، أثار المنتخبان النيجيري والليبي الكثير من الجدل بسبب ما اعتبره الجانب النيجيري "سوء استقبال ومعاملة مهينة" من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم والسلطات لدى وصول البعثة إلى الأراضي الليبية.

ونقلت وسائل إعلام نيجيرية أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم لوّح بمغادرة ليبيا على متن الطائرة الخاصة التي حل بها من لاغوس، وذلك بعد أن أحاط الاتحاد الإفريقي للعبة بالظروف التي واجهها عند وصوله إلى مطار الأبرق.

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وقالت الصحف النيجيرية ‘ن الإتحاد أصدر بيانا رسميا عن الأحداث الجارية لمنتخب النسور في مطار الأبرق في ليبيا تضمّن تهديدا بالانسحاب من المواجهة.

وقال الاتحاد النيجيري لكرة القدم إن "لاعبي منتخب نيجيريا لا يزالون في مطار الأبرق بعد 12 ساعة من هبوط الطائرة في ليبيا، لقد تم تحويل الطائرة بشكل خطير إلى المطار الصغير "الأبرق"، بعيدًا عن بنغازي بينما كان الطيار يكمل اقترابه من مطار بنغازي"

وأضاف الاتحاد النيجيري أن "اللاعبون والمسؤولون المرهقون ظلوا في حالة من الحيرة بعد أن تأخر الاتحاد الليبي لكرة القدم المضيف في إرسال أي فريق استقبال أو حتى سيارات لنقل أعضاء الوفد من المطار إلى الفندق الذي يقيمون فيه".

وتابع أن "اتحاد كرة القدم اتخذ الترتيبات اللازمة وأعلم الاتحاد الإفريقي (كاف) بالظروف التي حصلت منذ وصول البعثة إلى الأراضي الليبية، لقد قرر اللاعبون عدم لعب المباراة حيث يخطط مسؤولو الإتحاد النيجيري لإعادة البعثة إلى نيجيريا و عدم لعب المباراة ".

وكانت مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، التي جرت الجمعة الماضي في نيجيريا شهدت بدورها جدلا واسعا واتهامات من الجانب الليبي بتعرض بعثة منتخب فرسان المتوسط إلى أقسى ظروف الاستقبال فيما نقلت مصادر ليبية صورا للاعبين وهم يفترشون الأرض في مطار لاغوس.

وكان المنتخب النيجيري فاز في المباراة بهدف دون رد، ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 7 نقاط في حين يحتل المنتخب الليبي المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.