رسميا.. تأجيل مباراة المغرب وليبيريا بسبب الزلزال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها، اليوم السبت، بين المنتخب الوطني وضيفه الليبيري في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية؛ إثر الهزة الأرضية التي ضربت البلاد.

وقال الاتحاد المغربي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، يعلن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي".