الإفريقي التونسي يعقد اجتماعا حاسما من أجل إقالة المدرب محمد الساحلي

عقد مسؤولو النادي الإفريقي التونسي مساء اليوم اجتماعا حاسما مع المدرب محمد الساحلي لتقييم عمل الفريق وجهازه الفني في المعسكر الإعدادي الأول الذي أجراه الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأنهى الإفريقي اليوم الجمعة 18 يوليو 2018 معسكره الذي أقيم في مدينة طبرقة (شمال غرب) والذي اختتمه بمباراة ودية أمام فريق من الأكاديمية الإفريقية فاز فيها (3 ـ 1).

وشهدت نهاية المعسكر ردود فعل متباينة في أوساط مجلس إدارة النادي حول أداء الفريق وطريقة عمل المدرب محمد الساحلي الذي تم تعيينه مدربا أول للنادي في يونيو الماضي بعد أن تولى مهمة المدير الرياضي في نهاية موسم 2024 ـ 2025.

وقرر مسؤولو الإفريقي إنهاء مهام محمد الساحلي بعد التوصل إلى قناعة حول عدم جدوى مواصلة قيادته الفريق.

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وكشف رئيس النادي الإفريقي محسن الطرابلسي أن إدارة ناديه تواصل عقد اجتماع عاجل مع الساحلي والطاقم المساعد له لتقييم أداء الفريق وعمله خلال المعسكر الأخير.

وأضاف أن اتخاذ القرار النهائي لن يكون إلا بعد التوافق بين كل المسؤولين في مجلس الإدارة.

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ومن جهته، نفى مهدي ميلاد نائب رئيس الإفريقي خبر إقالة محمد الساحلي قائلا إن ما تم تداوله هو من قبيل الشائعات، وفق وصفه.

وقال ميلاد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" اليوم الجمعة إن إقالة الساحلي لم يتم التطرق لها مضيفا أن مجلس الإدارة لن يتأخر في الإعلان عن أية قرارات بشأن الفريق الأول في حال اكتست صبغة رسمية.

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وأكد مصدر خاص وقريب من الإفربقي أن رئيس النادي محسن الطرابلسي اجتمع بالفعل مع محمد الساحلي وتم التوصل لقرار بإنهاء خدماته بعد المعسكر الإعدادي نتيجة عدم رضاء المسؤولين على طريقة العمل.

وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي الإفريقي شرعوا في التفاوض مع بعض المدربين من بينهم فوزي البنزرتي المدرب المستقبل مؤخرا من الاتحاد المنستيري على أن يتم الإعلان عن كل المستجدات في الساعات القليلة المقبلة.