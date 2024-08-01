حسم الترجي التونسي صفقة ضم النجم الجزائري يوسف بلايلي بشكل رسمي أمس الأربعاء، عندما أعلن عن عودة لاعبه السابق ليوقع عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وبانضمام بلايلي (32 عاما) في تجربة هي الثالثة له مع الترجي بعد 2012 و2019، استعادت إدارة بطل تونس 2023 ـ 2024 ثقة جماهيرها، باعتبار أن توقيع اللاعب السابق لنادي مولودية الجزائر كان مطلبا جماهيريا في أوساط القلعة الحمراء والصفراء منذ انطلاق ميركاتو الصيف الجاري.

واستمر "مسلسل" انتقال يوسف بلايلي إلى الترجي لحلقات طويلة، وذلك بعد أن أعلن اللاعب نفسه أنه قرر الاستمرار مع المولودية والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، لكن الأسبوع الماضي شهد انقلابا واضحا في وجهة اللاعب لتتسارع الأحداث ويعود "الفتى المدلل" للجماهير الترجية إلى النادي الذي قاده في 2019 للتتويج بطلا لإفريقيا.

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ورغم أن صفقة بلايلي كلفت إدارة الترجي المثقلة بالديون الكثير، خصوصا أن اللاعب لم يأت في صفقة انتقال حر وإنما بعد موافقة نادي المولودية، فإن رئيس النادي التونسي، حمدي المدب أبدى رغبة كبيرة في الظفر بخدمات اللاعب الدولي الجزائري.

وسيكون يوسف بلايلي اللاعب الأغلي في الدوري التونسي للموسم المقبل، حيث سيتقاضى سنويا أكثر من 2 مليون يورو (أجرة شهرية تفوق 50 ألف يورو)، وهي قيمة رواتبه دون اعتبار ما سيحصل عليه في حال تتويج الترجي بلقب محلي أو إفريقي.

ووفقا لمصادر قريبة من الترجي، فإن صفقة انتقال بلايلي للترجي تقف وراءها 5 أسباب رئيسية أولها، القيمة الفنية للاعب، وهذا أمر لا جدال من حوله، وخصوصا بعد أن قاد المولودية في الموسم الماضي إلى التتويج بلقب الدوري الجزائري والوصول لنهائي الكأس.

أما السبب الثاني، فهو مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وحاجة الترجي التونسي للاعب في قيمة بلايلي، الذي سبق له أن خاض مع النادي أكثر من مناسبة تلك المسابقة وكلما كان في النادي إلا ووصل للأدوار المتقدمة.

وساهم بلايلي بهدفه الحاسم في نهائي الترجي والوداد في 2019 في إحراز النادي لقبه القاري الرابع ولكن منذ تلك النسخة لم يحرز الفريق الأحمر والأصفر اللقب.

السبب الثالث يكمن في الضغط الجماهيري الكبير الذي تلقته إدارة الترجي ورئيس النادي حمدي المدب، بعد قرار المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز الرحيل عن النادي، حيث اعتبر كثيرون داخل الترجي أن خروج رودريغيز لن يعوضه إلا التعاقد مع لاعب في مكانة النجم الجزائري.

أما السبب الرابع لإصرار إدارة الترجي على ضم يوسف بلايلي فهو العلاقة المتينة بينه وبين مسؤولي النادي، فضلا عن أنه يعرف عددا كبيرا من اللاعبين في الفريق.

وبجانب ذلك، يرتبط وكيل أعمال بلايلي، وهو والده عبد الحفيظ بعلاقة متينة مع رئيس الترجي حمدي المدب، ناهيك أن النجم الجزائري المدلل سيتقاضي أعلى أجر في الترجي والدوري التونسي.

السبب الخامس للصفقة، يتعلق باللاعب نفسه، وهو بالتأكيد مونديال الأندية 2025، الذي سيقام في الولايات المتحدة في يونيو ـ يوليو المقبلين بمشاركة 32 ناديا من صفوة الأندية في أوروبا والعالم.

ويعتبر مقربون من يوسف بلايلي أن مشاركة الترجي في كأس العالم للأندية كان من بين العوامل الحاسمة في تركه نادي المولودية والسفر إلى تونس لتجديد العهد مع نادي باب سويقة.