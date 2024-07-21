تلقى نادي الزمالك المصري طلبًا عاجلًا من جانب اثنين من لاعبي الفريق للرحيل في الموسم المقبل.

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الداخلية بنتيجة 2-1، مساء الأحد، بملعب السلام بالقاهرة في الجولة 31 للدوري المصري.

وكشفت قناة النهار المصرية إن الثنائي مهاب ياسر ومحمد عاطف لاعبي الفريق طلبا من إدارة القلعة البيضاء السماح لهما بالرحيل في الموسم المقبل للحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وأضافت "الثنائي يشعر بأن المدرب البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق الأبيض لا يرغب في تواجدهما، وليس على قناعة تامة بقدراتهما الفنية".

وأشارت إلى أن مهاب ياسر يملك عرضًا من نادي بتروجت العائد للدوري المصري، كما أن محمد عاطف يملك عرضًا من نادي غزل المحلة العائد أيضًا للدوري.

وانضم محمد عاطف صاحب الـ 21 عامًا إلى الزمالك في شهر يناير الماضي قادمًا من نادي طنطا الناشط في دوري القسم الثاني.

وسبق أن لعب عاطف في صفوف بني عبيد وبلطيم كما كانت له تجربة مع ناشئي الإسماعيلي.

وشارك عاطف في 4 مباريات فقط مع الزمالك بواقع 187 دقيقة، ولعب في مركز الظهير الأيسر، وليس الجناح الهجومي مركزه السابق مع طنطا.

وانضم مهاب ياسر صاحب الـ 27 عامًا للزمالك قادمًا من الداخلية بعدما تدرج في قطاع الناشئين بنادي إنبي.

وشارك الجناح الهجومي خلال 6 مباريات فقط مع الزمالك، وسجل هدفًا في مرمى بروكسي ببطولة كأس مصر.