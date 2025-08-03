جيسوس يفاجئ لاعبي النصر بقرار ناري

فاجأ جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، لاعبيه بقرار ناري سيقوم بتنفيذه، اليوم الأحد، في معسكره التدريبي المقام في البرتغال استعدادا للموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

ويسعى جيسوس للوقوف بقوة على استعداد لاعبيه بعد المرحلة الأولى من المعسكر التي جرت في النمسا عبر مواجهتين، فاز فيهما الفريق على إس يوهان النمساوي "5-2"، وتولوز الفرنسي "2-1".

أخبار ذات علاقة 20 مليون يورو.. النصر السعودي يحدد سعر نجم الفريق

ورفع المدرب البرتغالي وتيرة التحضيرات بحصةٍ تدريبيةٍ، تركَّزت على النواحي اللياقية والتكتيكية، واستمرَّت 150 دقيقةً.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، فإن جيسوس أخبر اللاعبين بأنه سيلعب مباراتين وديتين، اليوم الأحد، الأولى في الـ10:30 صباحا، يعقبها فترة غداء وراحة لمدة ساعتين، ثم مواجهة أخرى الساعة الخامسة مساء.

ومن المنتظر أن يواجه فريق النصر نظيره أستريلا أمادور البرتغالي في مباراة مغلقة بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، اليوم الأحد.

كما سيخوض الفريق النصراوي مواجهةً تجريبيةً أخرى أمام ريو آفي، الخميس المقبل.

أخبار ذات علاقة ليل الفرنسي يصدم النصر السعودي

ويمتدُّ معسكر النصر في البرتغال حتى 11 أغسطس، ثم يستكمل تحضيراته بمرحلةٍ أخيرةٍ على ملعب النادي قبل أن يغادر إلى هونغ كونغ لمواجهة الاتحاد، 19 من الشهر الجاري، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.