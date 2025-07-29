من هو كاظم إبراهيما "مفاجأة" ريبيرو لجماهير الأهلي؟

شهدت المواجهة الودية بين الأهلي وإنبي، التي انتهت بانتصار المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، مشاركة اسم جديد خطف الأنظار وهو الإيفواري كاظم إبراهيما.

سجل هدفي اللقاء كلٌّ من محمد مجدي "أفشة"، ومحمود حسن "تريزيجيه"، في مباراة كانت بمثابة اختبار للعديد من العناصر الشابة والصاعدة.

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ظهور أول واعد للنجم الإيفواري

دخل كاظم إبراهيما بديلاً في الشوط الثاني، ليأخذ مكانه وسط الملعب إلى جانب أحمد رضا، بعدما بدأ اللقاء بالثنائي أليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان.

وعلى الرغم من حداثة سنّه، فقد قدّم اللاعب الإيفواري أداءً لافتًا، عكس نضجًا تكتيكيًا كبيرًا، وحضورًا بدنيًا مميزًا، مما أثار إعجاب الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو.

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اكتشاف في أدغال أفريقيا

كاظم إبراهيما، المولود، العام 2007، جاء نتاج رحلة استكشافية نظّمتها لجنة الاسكاوتنغ في القارة الأفريقية.

وعلى الرغم من الصعوبات الإدارية التي واجهها النادي في قيده بسبب صغر سنّه، أصر مسؤولو الأهلي على الاحتفاظ به داخل صفوف النادي، حتى زوال العائق القانوني، إدراكًا منهم للموهبة الفذة التي يمتلكها.

من الناشئين إلى الفريق الأول.. الرحلة الصامتة

بمجرد انضمامه إلى فرق الناشئين، لفت كاظم الأنظار منذ أول مشاركة له، ليقرر سامر عبد الرحمن، المدير الفني لفريق 2005، تصعيده سريعًا بعد أن لمس فيه قدرات استثنائية.

وفي مباراة ودية جمعت الفريق الأول بفريق الشباب، أثناء تولي عماد النحاس مهمة القيادة الفنية المؤقتة، أُعجب الأخير بإمكانيات اللاعب، وأوصى بوضعه تحت المراقبة.

ريبيرو يتدخّل.. وإبراهيما يبهر الجميع

ظلّ عماد النحاس يتحدث عن "الدبابة الإيفوارية" في حديثه مع ريبيرو، حتى قرر المدرب الإسباني منحه فرصة الظهور أمام إنبي.

ومنذ الحصة التدريبية الأولى، أثبت إبراهيما جدارته، وترجمها بأداء مبهر في اللقاء الودي.

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جوكر وسط الميدان ومنافس حقيقي للنجوم

يمتلك كاظم إبراهيما القدرة على اللعب في أكثر من مركز وسط الملعب، خاصة في مركزي 6 و8، ما يجعله خيارًا تكتيكيًا متنوعًا في يد الجهاز الفني.

وبهذا المستوى، يبدو أن أسماء كبيرة في الفريق الأول، مثل: إمام عاشور، ومحمد علي بن رمضان، وأليو ديانغ، ومروان عطية، باتت على موعد مع منافسة حقيقية من لاعب لم يتجاوز عامه السابع عشر.