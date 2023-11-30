أنشيلوتي: بيلينغهام هدية لكرة القدم ولا يجب مقارنته بزيدان

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بالفوز (4-2) على منافسه نابولي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مشيدًا في الوقت نفسه بلاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام.

وقال أنشيلوتي، عقب اللقاء: "لقد كانت مباراة صعبة ومعقدة، وآخر 20 دقيقة كانت جيدة جدًّا وغيَّرنا الديناميكية".

وأضاف: "كانت أفضل مباراة للفريق، لأنها ضد منافس صعب، وقاتلنا وتنافسنا حتى النهاية، وحققنا هدفنا باحتلال صدارة المجموعة، والآن نريد أن نرتاح".