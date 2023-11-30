أنشيلوتي: بيلينغهام هدية لكرة القدم ولا يجب مقارنته بزيدان
أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بالفوز (4-2) على منافسه نابولي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مشيدًا في الوقت نفسه بلاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام.
وقال أنشيلوتي، عقب اللقاء: "لقد كانت مباراة صعبة ومعقدة، وآخر 20 دقيقة كانت جيدة جدًّا وغيَّرنا الديناميكية".
وأضاف: "كانت أفضل مباراة للفريق، لأنها ضد منافس صعب، وقاتلنا وتنافسنا حتى النهاية، وحققنا هدفنا باحتلال صدارة المجموعة، والآن نريد أن نرتاح".
وعن تألق بيلينغهام، أشار: "هو مفاجأة للجماهير وزملائه اللاعبين، وحتى المنافسين، إنه هدية لكرة القدم، نحن جميعًا سعداء به، إنه يتمتع بإمكانيات وصورة إيجابية للغاية".
وعن المقارنة دائمًا التي تحدث بين بيلينغهام وزيدان، أوضح أنشيلوتي: "من الصعب المقارنة بين جيلين مختلفين، ما أراه مختلفًا هو الوصول داخل المنطقة الذي لم يكن لدى زيدان، وجودة زيدان التي لا يمتلكها بيلينغهام، كرة القدم الحديثة تريد المزيد من اللاعبين الأقوياء بدنيًّا القادرين على تغطية مساحة كبيرة بشكل سريع".
وعن لاعبه الشاب نيكو باز، شدد: "إنه موهبة، شاب من فريق الشباب يعمل معنا، لقد سجل هدفًا مهمًّا له ولنا".
واستمر ريال مدريد في تحقيق الانتصارات بدور المجموعات ووصل إلى الفوز الخامس على التوالي وتسيَّد الصدارة برصيد 15 نقطة.
وتجمَّد رصيد نابولي عند النقطة الـ7 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.