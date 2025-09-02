2 مليون جنيه.. الخطيب يرعب لاعبي الأهلي المصري (فيديو)

استقر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، على فرض عقوبة مالية قاسية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم تصل إلى 2 مليون جنيه مصري لكل من يخالف تعليمات النادي بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

جاء هذا القرار الحاسم على خلفية قيام أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور، بنشر تصريحات عبر حسابهما الشخصي على "إنستغرام" في أعقاب الهزيمة الأخيرة من قِبل بيراميدز؛ ما أثار عاصفة من الجدل والتكهنات حول وجود انقسامات داخلية.

تفاصيل الأزمة

كان "زيزو" حاول تهدئة غضب الجماهير عبر نشر "ستوري" على حسابه، قدم فيه اعتذارًا رسميًّا عن سوء النتائج الأخيرة، ووعد بأن الفريق سيعود بقوة إلى سكة الانتصارات.

إلا أن هذه الخطوة وُوجهت بعقوبة مالية فورية من قبل المدير الرياضي، محمد يوسف، لكونها مخالفة صريحة للوائح النادي التي تمنع أي تصريح إعلامي غير مُنسق مسبقًا.

ولم يكن "زيزو" وحده في المشهد، إذ دخل زميله إمام عاشور على خط الأزمة عبر "ستوري" آخر كتب فيه: "عندما تكون سيئًا عليك أن تعترف، ولكن عندما تكون جيدًا انتظر الناس ليقولوا ذلك ولا تتحدث عن نفسك".

التدخل الحاسم

وكشفت قناة "أون سبورت" أن محمود الخطيب، رئيس النادي، تدخل شخصيًّا وبحزم لسد أي باب للجدل.

وأشارت إلى أن محمود الخطيب أصدر تعليمات حاسمة للمدير الرياضي محمد يوسف بأن أي لاعب يكتب على السوشال ميديا يتم تغريمه 2 مليون جنيه".

وأضافت: " أصبحت واضحة، مفيش أي لاعب يكتب أي شيء على السوشال ميديا سواء اعتذار للجمهور أو تقول للجمهور آسف وتحرج زملاءك".