شقيق أفشة لاعب الأهلي يثير استياء جماهير النادي

واعتبرت جماهير الأهلي أن شقيق محمد مجدي أفشة يسخر منهم، بعد الهجوم الذي تعرض له اللاعب عقب مباراة الأهلي وريال مدريد، بسبب فرصة سهلة أضاعها اللاعب أمام الفريق الملكي.

وأضاع محمد مجدي أفشة فرصة ذهبية أمام ريال مدريد، وكانت النتيجة حينها تشير إلى تأخر الأهلي 1/2، وتسببت رعونة اللاعب في إضاعة هدف التعادل على الفريق؛ ما جعل جماهير الأهلي تنتقد أفشة بشدة.