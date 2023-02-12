شقيق أفشة لاعب الأهلي يثير استياء جماهير النادي
أثار طه مجدي شقيق اللاعب محمد مجدي أفشة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، غضب الجماهير الحمراء؛ بعد سخريته منهم عقب مباراة فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية، مساء أمس السبت.
وأهدر علي معلول ركلة جزاء وارتكب دفاع الأهلي ولاعب الوسط أليو ديانج عدة أخطاء ليخسر بعشرة لاعبين 4-2 أمام فلامنغو، ويفرط في برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم في طنجة بالمغرب.
ورد شقيق أفشة على هجوم جماهير الأهلي بالسخرية منهم بعد الصمت تجاه أخطاء علي معلول وأليو ديانج، التي تسببت في خسارة الفريق الأحمر لبرونزية كأس العالم للأندية.
وكتب طه مجدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "معلش يا جماعة أصل معلول وديانج عندهم رصيد.. شوية جماهير لمؤاخذة".
واعتبرت جماهير الأهلي أن شقيق محمد مجدي أفشة يسخر منهم، بعد الهجوم الذي تعرض له اللاعب عقب مباراة الأهلي وريال مدريد، بسبب فرصة سهلة أضاعها اللاعب أمام الفريق الملكي.
وأضاع محمد مجدي أفشة فرصة ذهبية أمام ريال مدريد، وكانت النتيجة حينها تشير إلى تأخر الأهلي 1/2، وتسببت رعونة اللاعب في إضاعة هدف التعادل على الفريق؛ ما جعل جماهير الأهلي تنتقد أفشة بشدة.
وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الخسارة برباعية مقابل هدفين أمام نادي فلامنغو البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وكان الأهلي يأمل في حصد البرونزية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه لتعويض جماهيره بعد الخسارة 4-1 أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي.
لكن في النهاية تسببت الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص في حصد فلامنغو المركز الثالث للمرة الأولى.